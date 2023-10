Greifvogel legt sich in Altenmünster mit einem Hahn an

Tierischer Angriff in Altenmünster: Wie die Polizei mitteilt, gerieten dort ein Hahn und ein Greifvogel aneinander.

Eine ungewöhnliche Mitteilung erhielt die Zusmarshauser Polizei am Mittwochnachmittag. Eine Anwohnerin der Hauptstraße in Altenmünster teilte mit, dass ein Greifvogel in ihrem Garten mit ihrem Hahn gekämpft hat. Der Hahn sei dabei verendet, heißt es im Bericht der Polizei.

Aber auch der Greifvogel erlitt so schwere Verletzungen, dass er nicht mehr fliegen konnte. Deshalb wurde der Jagdpächter verständigt, der sich um den verletzten Greifvogel kümmerte, berichtet die Polizei. (kinp)