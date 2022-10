Altenmünster

06:00 Uhr

Großalarm bei Übung für die Feuerwehren in Altenmünster

Plus In einer Halle in Altenmünster ist ein Brand ausgebrochen. Sofort eilen 120 Einsatzkräfte zu Hilfe. Diesmal war es aber zum Glück nur eine Übung.

Aufgeschreckt wurden die Einwohnerinnen und Einwohner der Zusamtalgemeinde, als am Abend die Sirenen in Altenmünster und den Ortsteilen Baiershofen, Eppishofen, Hennhofen, Unterschöneberg und Zusamzell aufheulten. Den Grund dafür erfuhren die herbeieilenden Feuerwehrleute an ihren Gerätehäusern. Die Leitstelle rief sie zu einem Übungseinsatz bei der Firma Wiedemann enviro tec GmbH. Bei dem Unternehmen, das sich auf den Bau von Kanalreinigungsfahrzeugen spezialisiert und seinen Sitz in Altenmünster hat, ist in einer Halle ein Brand ausgebrochen – so die Simulation.

