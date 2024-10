Hans Berger präsentiert sein „Alpenländisches Marienoratorium“ in Violau

Schon 2020 reisten Wallfahrtspfarrer Thomas Philipp Pfefferer, Kirchenpfleger Stefan Hegele und Pfarrgemeinderat Benedikt Kretzler nach Kufstein, um mit dem Volksmusiker und Komponisten Hans Berger über einen Auftritt in der Wallfahrtskirche St. Michael in Violau zu verhandeln. Nun ist es soweit. Am Sonntag, 13. Oktober, gibt der Musiker mit seinem Ensemble ein Gastspiel in der Wallfahrtskirche St. Michael in Violau.

Hans Berger gilt als einer der erfolgreichsten Komponisten des Bayerischen Volksmusik. Sein „Alpenländisches Marien-Oratorium“ erfreut sich großer Publikumsresonanz. Mit seinem Ensemble ist er durch CD-Veröffentlichungen, sowie Rundfunk- und Fernsehaufzeichnungen und zahlreichen Konzerten bekannt geworden. Er übernahm die musikalische Gestaltung zahlreicher Feierlichkeiten der Bayerischen Staatsregierung, unter anderem Kabinetts-Weihnachtsfeiern, Staatsempfänge und Neujahrsempfänge. Er selbst wurde unter anderem mit dem Verdienst-Orden der Bundesrepublik Deutschland, dem Volksmusikpreis der Hanns-Seidl-Stiftung, dem Kulturpreis des Landkreises Rosenheim und weiteren Ehrungen bedacht.

Unterstützt wird das Ensemble vom Wallfahrts-Chor Violau

In Violau führt er das von ihm komponierte „Alpenländische Marienoratorium“ auf. Es besteht aus 32 Liedern und beginnt mit der Geburt Mariens, deren Herzschlag durch den Kontrabass verdeutlicht wird. Unterstützt werden er und sein Ensemble vom Wallfahrts-Chor Violau unter der Leitung von Mariella Obermeir. Der Eintritt ist kostenlos. Um eine Spende wird gebeten. Anschließend findet im Pfarrheim ein geselliges Beisammensein statt. (AZ)