Claudia Pichler in Hennhofen: "Eine Frau sieht weißblau"

Ihre Alltagsgeschichten erzählt die Kabarettistin mit einer gewissen Gleichgültigkeit. Tatsächlich sind sie aber reichlich kurios, wie beim Auftritt klar wird.

Hochdeutsch ist ganz sicher nicht ihre Sprache, weil "das Bairische mir sehr am Herzen liegt“, sagte die Kabarettistin gleich zu Beginn im gepflegten Münchnerisch. Das Publikum im Gemeinschaftshaus Hennhofen durfte sich jedoch nicht täuschen lassen, wenn Claudia Pichler mit mädchenhafter Unschuldsmiene und süßem Dauerlächeln von ihrer Kindheit und ihrem Alltag berichtet: Die Fachfrau für bayerische Sprache und Kultur hat es mitunter faustdick hinten den Ohren.

Kabarettistin Claudia Pichler in Hennhofen

In ihrer Kindheit hat sie bei ihrer Oma, die viele Kleintiere hatte, einiges über Leben und Tod gelernt. Wenn die Oma gesagt hat: "Oh mei, der Hansi (Hamster) schaut heit gar ned guat aus“, dann hat sie ihre Gartenschaufel gesucht, weil sie wusste, was kommt. Erdbestattungen im Garten waren Gang und Gebe.

Sie berichtete von den hohen Mietpreisen in München und vom Ex "Schorschi“, mit dem sie sich die 25 Quadratmeter große Wohnung teilt. Die 37-Jährige liebt es, die Absurditäten des Alltags aufzuspüren. Auch Corona kam in ihrem Programm vor. "Geputzt werd' immer, bevor Besuch kommt. Und dann is a Joar lang koana mer komma. Wie des ausschaut, wie des riacht!“ Sie schilderte ihre Erfahrungen über das "Fish Spa“ in Bayern. Anstelle der kleinen Doktorfische, die die Hornhaut an den Füßen abknabbern, waren allerdings Karpfen im Becken. "Das war dann a bisserl a gröbere Pediküre. Aber die bayerische Hornhaut hält es scho aus.“

Claudia Pichler erinnert in Hennhofen an Gerhard Polt

Ihre Alltagsgeschichten erzählte sie mit einer gewissen Gleichgültigkeit, als wären sie das Normalste auf der Welt. Dabei konnte sie recht direkt und auch mitunter schon mal deftiger werden, wenn es ums "Anusgrillen“ beim sogenannten Perineum Sunning geht oder wenn er beim ersten Date "Auszogene“ (nackerte Wollwürste) bestellt. Denn dann weiß man auch gleich, wo die Reise hingehen soll, meinte sie. Als Gegenstück bestellt sie natürlich "saure Zipfl und an Presssack.“

Ein wenig was von Gerhard Polt kommt bei ihr raus, wenn sie mit ihren Geschichten, die sie oft selbstironisch und uneitel verpackt, das Publikum zum Lachen bringt. Kein Wunder, hat sie doch Literaturwissenschaft studiert und wurde mit einer Doktorarbeit über Gerhard Polt promoviert. Dem Publikum in Hennhofen hat der Abend, der von der Freiwilligen Feuerwehr Hennhofen organisiert wurde, sichtlich Spaß gemacht.