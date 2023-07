Der "Kultour-Sommer" soll mit frischen Ideen wieder kommen

Attraktive Holzwinkel-Region: Das regionale Entwicklungskonzept soll mit bewährten und neuen Projekten fortgeführt werden. So ist der aktuelle Stand.

Bürgerbeteiligung wird im Holzwinkel und Altenmünster großgeschrieben und auch wahrgenommen. So waren die vorangegangenen Veranstaltungen im Rahmen der Neuaufstellung des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK) gut besucht, berichtete Florian Mair, Bürgermeister von Altenmünster und gleichzeitig Vorsitzender des Entwicklungsforums Holzwinkel und Altenmünster. Auch zum jüngsten Bürgerforum kamen zahlreiche Interessierte ins Gemeinschaftshaus Hennhofen.

Ziel des Forums: Die Dörfer sollen attraktiver werden. Welche Mitmachmöglichkeiten sich dafür in Zukunft bieten sollen, erfuhren sie in der Vorstellung von Beteiligungsforen und Projektgruppen.

Große Resonanz erfuhr das Projekt „Unternehmer-Stammtisch“, wie Melanie Darger (neuland plus) erklärte. So ist bereits ein weiterer Termin am 26. September vergeben worden, um Themen, die die Gewerbetreibenden beschäftigen, zu behandeln und Impulse von außen zu holen. Außerdem soll der erfolgreiche Tag der Ausbildung weiter im Programm bleiben. Bei der Kinder- und Jugendarbeit erklärte Jan Markus, dass es vor allem um interkommunale Freizeitangebote, Organisation von Jugendversammlungen geht und Räume für Jugendliche benötigt werden.

Unternehmer-Stammtisch im Holzwinkel

Auch der Kultour-Sommer soll als etabliertes Projekt weiter ausgearbeitet werden, so Regionalmanagerin Simone Hummel. „Es gibt ihn schon seit zwölf Jahren und er lockt nicht nur regionale Besucher an, sondern ist mit dem Kreativforum auch überregional bekannt.“ Nun soll es ein up-date Kultour-Sommer 2.0 geben. In diesem Handlungsfeld wurde zusätzlich die Nutzung von Leerräumen für Kunst und Kultur, Einrichtung eines Kulturreferats wie auch das Thema Vernetzung angeregt.

Auf breite Zustimmung stieß das Thema „Energie“, wie Florian Mair im Interview erklärte. "Es ist ein Existenzthema für uns alle und es sei uns in den letzten beiden Jahren ganz stark vor Augen geführt worden, dass Energie nicht immer und überall verfügbar ist", so Mair weiter. „Als Einzelgemeinden sind wir recht klein. Wir haben gewisse Effizienzvorteile, wenn wir uns als Gemeinden zusammenschließen“, sagte Mair auf die Frage, welche kommunale Ansätze zu sehen sind. „Es wäre sicherlich gescheit, die Energie, die hier in der Region erzeugt wird, auch vor Ort zu verbrauchen.“

Zusammenarbeit bei der Energie-Versorgung

Eine weiterhin große Unterstützung des Entwicklungskonzepts versprach Martin Braun vom Amt für ländliche Entwicklung Schwaben. Der Plan soll im September fertiggestellt und dem Amt zur Prüfung vorgelegt werden. Danach kann die Umsetzungsphase von sieben Jahren beginnen. Braun mahnte, sich nicht auf den Lorbeeren des Staatspreises auszuruhen, sondern die gemeinsame Entwicklung zu gestalten. „Wir werden Sie aktiv begleiten und vernetzen.“ 2027 soll es eine Zwischen-Evaluierung geben.

Einen kleinen Ausblick gab Simone Hummel. „Wir haben bereits einiges erreicht, was gebraucht wird und gut läuft, so auch der AktiVVo.“ Der Rufbus ist seit Juni in der Region unterwegs. Sie freute sich über das große Engagement der vielen Ehrenamtlichen und Engagierten und hofft, dass alle zusammen mit der Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen an den Start gehen können.

Das sagen die Bürgermeister zu den Projekten

Ein Blitzlicht am Ende der Veranstaltung: Die anwesenden Bürgermeister (Heinrich Jäckle aus Heretsried sowie Anton Gleich aus Bonstetten waren an diesem Abend verhindert) durften sich dazu äußern, was sie im Prozess als besonders inspirierend oder bemerkenswert aufgenommen haben. Was möchten sie umsetzen? Dabei lobten alle, die in der Einarbeitungsphase des Prozesses dabei waren, das positive Miteinander und freuten sich auf das Weitermachen. „Wir haben gelernt, was Gemeinschaft bedeutet“, so Stefan Scheider, Bürgermeister in Welden. Vorsitzender Florian Mair lud ein, sich auch in Zukunft bei Projekten und Foren zu beteiligen. „Die zukunftsgerichtete Entwicklung unserer Region schaffen wir nur gemeinsam .“