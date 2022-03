Altenmünster-Hennhofen

19:00 Uhr

Endlich wieder Kabarett - Stefan Kröll tritt in Hennhofen auf

Plus Stefan Kröll philosophiert mit seinem Programm "Goldrausch 2.0" heiter, aber auch tiefgründig. Nach langer Zeit wieder Kabarett im Gemeinschaftshaus Hennhofen.

Von Johann Rößle

Nach fast einem Jahr konnte nun unter 2G-Bedingungen der Kabarettist Stefan Kröll im Gemeinschaftshaus Hennhofen auftreten. Mit seinem Programm "Goldrausch 2.0" spannte er einen großen Bogen zwischen den Gold verehrenden Inkas und Azteken, den Goldschürfern in Alaska am Klondike River und den heutigen "Goldzeigern", die nur glücklich sind, wenn sie ihren Reichtum in Form von dicken Autos, Jachten oder Trophäen auch zeigen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .