Geplantes Krematorium in Hennhofen: Mehr als 80 Menschen protestieren

In Altenmünster gab es am Donnerstag vor der Gemeinderatssitzung einen stillen Protest vor dem Rathaus.

Plus In Hennhofen soll ein Krematorium gebaut werden. Dagegen haben Anwohner vor dem Rathaus in Altenmünster protestiert. Sie fürchten einen "Leichentourismus".

Von Katja Röderer

Ein Krematorium in Hennhofen? Dagegen haben am Donnerstagabend etwa 80 bis 100 Menschen aus dem Raum Altenmünster protestiert. Gegen 19 Uhr stellten sie sich mit Schildern und Plakaten vor dem Rathaus in Altenmünster auf. Gerade rechtzeitig, um mit den Mitgliedern des Gemeinderats ins Gespräch zu kommen, die anschließend im Rathaus ihre Sitzung abhielten.

