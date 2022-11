Hennhofen wird mit Helmut Binser zum großen Stammtisch

Der Kabarettist Hemlut Binser war zu Gast im Gemeinschaftshaus in Hennhofen. Über einen Abend zwischen absurden Alltagsgeschichten und viel schwarzem Humor.

Schwarzer Hut, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose, Brille und mit Oberpfälzer Dialekt: Ja, so kennt ihn sein Publikum. Helmut A. Binser packt in Hennhofen seine verrückten Geschichten aus, spielt Gitarre oder Quetsch'n und singt spitzbübische Lieder. Mal kann er ganz gefällig sein, aber dann wechselte Binser schnell zum schwarzen Humor.

Helmut Binser begeistert in Hennhofen

Dabei erzählte er Geschichten mit verschmitzten Seitenhieben im netten Plauderton aus dem Alltag, vom Intervallfasten (acht Stunden essen, 16 Stunden trinken), von seinen Freunden, mit denen er die WhatsApp-Gruppe "Hinter dem Rücken meiner Frau" gegründet hat. "Eine Ehe kann zerbrechen – im Gegensatz zur Feuerwehrkameradschaft" lautete seine Devise. Der Ausflug mit seinen Freunden nach Hamburg zum Modelleisenbahn-Museum, wo sie versehentlich auf der Reeperbahn gelandet sind, durfte an diesem Abend auch nicht fehlen, genauso wenig wie der Verkauf seines 25.000 Quadratmeter großen Grundstücks für sagenhafte 25.000 Euro. "Jeden Tag steht a Bleda auf", sagte er stolz. Seine verrückten, lebhaften Geschichten handelten auch von seinen beiden Katzen Benedikt und Franziskus, die ihre Hinterlassenschaften im Zen-Garten seines Nachbarn (er hat für sein Grundstück das Zehnfache bezahlt) verrichten.

Probleme werden mit Bier und Brotzeit gelöst

Immer wieder griff er zu Gitarre oder Quetsch'n und sang absurde Lieder vom alkoholfreien Bier und Dorfratschen, vom Flug nach L.A. und vom Lieblingstag der Männer: dem Valentinstag. In seiner Geschichte endete dieser Tag mit seinen Stammtischkollegen beim Versuch, Blumen zu kaufen, im kompletten Chaos. In seinem kleinen Dorf Runding am Stammtisch würden Probleme mit Bier und Brotzeit gelöst, erzählte er. Seine Vorbilder sind Meister Eder (Pumuckl), Peter Lustig aus der Sendung "Löwenzahn" und Lucky Luke. "Warum es meine Vorbilder sind? – Sie alle sind ledig", erklärte er.

Im Gemeinschaftshaus Hennhofen hatte wohl jede Besucherin, jeder Besucher das Gefühl, sie sitzen mit ihm am Stammtisch beim "Steidl-Wirt". Nach zwei Zugaben mischte sich der Kabarettist und gesellige Oberpfälzer unter die Leute.