"Leichentourismus": Widerstand gegen geplantes Krematorium wächst

Plus In Hennhofen, einem Ortsteil von Altenmünster, soll ein Krematorium entstehen. Doch das passt einigen Anwohnern überhaupt nicht. Sie fürchten Verkehr und Lärm.

Es wäre das erste Krematorium im Landkreis. Im 400-Einwohnerort Hennhofen, einem Ortsteil von Altenmünster, soll es entstehen. Entsprechende Genehmigungen hat der Gemeinderat bereits auf den Weg gebracht und damit Tatsachen geschaffen, die nun für Aufregung sorgen. Anwohner wehren sich gegen die geplante Anlage zur Verbrennung von Leichen. Sie sprechen von "Leichentourismus", fürchten viel Verkehr und Lärm. Die Gemeinde hält viele der Sorgen für unbegründet.