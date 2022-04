Nach massivem Protest: Doch kein Krematorium in Hennhofen

Plus Die Pläne für ein Krematorium in dem 400-Einwohner-Ort sind vom Tisch. Nach massivem Widerstand aus der Bevölkerung hat der Gemeinderat seinen Beschluss aufgehoben.

Im Gewerbegebiet Hennhofen wird nun doch kein Krematorium gebaut. Nach wochenlangen Diskussionen in der Bevölkerung und massiven Protesten hat der Gemeinderat Altenmünster das in einer Sondersitzung beschlossen. Damit ist klar: Die Pläne sind vom Tisch.