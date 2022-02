Altenmünster-Hennhofen

06:30 Uhr

Neue Ampel soll mehr Sicherheit für Fußgänger in Hennhofen bringen

Eine Ampelanlage zur Probe soll künftig für mehr Sicherheit der Fußgänger bei der Überquerung der vielbefahrenen Staatsstraße an dieser Kreuzung in Hennhofen sorgen.

Plus Über die Staatsstraße in Hennhofen wollen täglich viele Fußgänger. Ihnen soll das Leben leichter gemacht werden. Zudem gibt es Neues zum Solarpark in Baiershofen.

Von Josef Thiergärtner

Für mehr Sicherheit beim Überqueren der vielbefahrenen Staatsstraße im Ortsteil Hennhofen soll künftig eine Fußgängerampel sorgen. Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Altenmünster beschlossen.

