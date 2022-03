Musikschule und Nachbarschaftshilfe: Zusammenarbeit im Holzwinkel geht weiter

Sechs Gemeinden haben sich 2015 zusammengeschlossen, um größere Projekte gemeinsam anzugehen. Seitdem ist einiges geschehen. Was die Zukunft bringen soll.

Vernetzung, Entwicklung und Ideen - die Gemeinden Adelsried, Altenmünster, Bonstetten, Emersacker, Heretsried und Welden arbeiten seit 2015 interkommunal zusammen. Nun soll es mit der Zusammenarbeit auch in Zukunft weitergehen.

Hintergrund: Das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster ist die Interessensvertretung der sechs Gemeinden. Um die interkommunale Zusammenarbeit zu verstetigen, haben die Gemeinden 2014 den Verein Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster gegründet. Zweck des Vereins ist es, die Interessen der Region und Gemeinden zu vertreten und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit Projekte und Maßnahmen umzusetzen.

Die Großprojekte wurden im Holzwinkel bereits umgesetzt

Mit Unterstützung durch das ALE Schwaben arbeiten die sechs Gemeinden bei unterschiedlichen Themen zusammen. Vorsitzender Florian Mair: "Denken wir nur an die Gründung einer interkommunalen Musikschule, die Aufwertung als Naherholungsregion durch ein gemeindeübergreifendes Wanderwegenetz oder unseren Einsatz für eine Fortentwicklung von Mobilitätsangeboten im ländlichen Raum." Ginge es nach Regionalmanagerin Hummel, hätte seit 2015 noch viel mehr an großen Projekten passieren können. "Der Aufbau der Strukturen und Anbahnung von Maßnahmen nahm leider eine gewisse Zeit in Anspruch. Aber mit der Evaluierung unserer Arbeit und der Neuaufstellung des Entwicklungskonzepts haben wir nun die Möglichkeiten, stärker und zielgenauer auf neue Herausforderungen einzugehen."

Ein großes Projekt ist unter anderem der Tag der Ausbildung, bei dem Jugendliche mit Bustouren ausbildende Betriebe vor Ort kennenlernen und Berufe ausprobieren. In einem Ausbildungskompass werden Informationen über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten, Praktika oder Ferienjobs in regionalen Betrieben vermittelt. Zu den sozialen Themen gehört die Implementierung zweier Nachbarschaftshilfen, die zwischen Hilfesuchenden und Seniorinnen und Senioren sowie Freiwilligen vermitteln. Als Besonderheit gilt auch die in Zusammenarbeit mit regionalen Musikvereinen 2018 gegründete Musikschule Holzwinkel und Altenmünster.

"Das kommende Jahr verspricht sehr spannend zu werden"

Vor Kurzem endete die Förderung für diese Zusammenarbeit. Nun haben auch die Gemeinderatsgremien der Gemeinden Adelsried, Altenmünster, Bonstetten, Emersacker, Heretsried und Welden formal über die Weiterführung der interkommunalen Zusammenarbeit beschlossen.

"Das kommende Jahr verspricht sehr spannend zu werden", heißt es in einer Mitteilung des Entwicklunsgforums. Mehr Infos gibt es auch im Internet unter www.freiraum-zum-leben.de. (AZ)