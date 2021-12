Von Fitnesspark bis Bienengarten: Elf Ideen wurden im Holzwinkel verwirklicht

Wanderwege, Fitnesspark, Naturforscherhütte: Mit Hilfe des Regionalbudgets sind viele kleine Projekte im Holzwinkel heuer Realität geworden.

Gleich elf Wünsche sind im Holzwinkel und in Altenmünster 2021 wahr geworden. Das Regionalbudget 2021 hat es möglich gemacht. Insgesamt sind knapp 125.000 Euro in der Region investiert worden, 80 Prozent der Nettokosten waren förderfähig. Viele Ideen und Projekte hatten sich beim Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster für die Förderung beworben. Letztendlich schafften es zwölf von 20 Projektideen in die Auswahl. Eines davon, ein Naturerlebnis-Wanderweg für Familien und Kinder in Altenmünster, konnte wegen Corona jedoch nicht verwirklicht werden.

Schon 2020 waren mit Hilfe des Regionalbudgets in der Region Holzwinkel-Altenmünster zehn Projekte verwirklicht worden. Dabei handelt es sich um ein Förderprogramm, mit dem die Ämter für Ländliche Entwicklung (ALE) stellvertretend für das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bayernweit Projekte unterstützen. Diese müssen durch Engagement und Aktivität überzeugen und einen Beitrag zur Stärkung der regionalen Identität leisten.

Die Fördermittel stehen voraussichtlich noch bis 2023 zur Verfügung, müssen jedoch in jedem Jahr neu beantragt werden. Die Förderung von Seiten des Amts für Ländliche Entwicklung Schwaben beläuft sich auf 72.150 Euro, der Zuschuss des Entwicklungsforums Holzwinkel und Altenmünster auf knapp 8000 Euro.

Neuer Bienenerlebnisgarten in Welden

2021 erhielt der Imkerverein Welden Unterstützung für die Umsetzung des Bienenerlebnisgartens. Der Schützenverein 1869 mit der Volksbühne Welden setzte gleich zwei Projekte um. Mit der Aufwertung der Volksbühne schuf er die Voraussetzung für vielfältiges Leben auf der Bühne und sorgte zudem für die Digitalisierung und Attraktivitätssteigerung im Schieß- und Bogensport.

Die Gemeinde Heretsried ließ als Informationsplattform eine kommunale App erstellen. Der Markt Welden schuf den Gemeindeverbindungsweg "Gemeinsam unterwegs" zwischen Welden und Reutern. Emersacker baute eine Naturforscherhütte beim Kindergarten und stellte auf einem Rundweg historische und sakrale Orte in der Gemeinde Emersacker vor.

Zwei Wanderwege für Mader und Ganghofer

Gleich zwei Wanderwege legte Altenmünster an und stellte damit die Autoren Ludwig Ganghofer und Georg Mader und deren Wirken dar. In Neumünster entstand neben dem Spiel- und Sportplatz ein generationenübergreifender Outdoor-Fitness-Treffpunkt. Zu guter Letzt machte das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster auf einem Rundradweg mit Infostationen die Landwirtschaft in der gesamten Region Holzwinkel und Altenmünster erlebbar.

Der Weldener Bürgermeister und Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Welden, Stefan Scheider ist für das Thema Regionalbudget zuständig. Er freute sich über den Erfolg: "Mit dem Regionalbudget können wir über die Förderung von Kleinprojekten Vereine und engagierte Privatpersonen unterstützen und die Region insgesamt aufwerten." Das Interesse in der Region an dem Förderprogramm und der Mehrwert seien groß. 2022 soll es erneut eine Bewerbung für das Regionalbudget geben. (AZ)