Welche Themen die Senioren im Holzwinkel und Altenmünster beschäftigen

In der Region Holzwinkel und Altenmünster gibt es eine Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren. Welche fragen dort auf den Tisch kommen, stellt Bürgermeister Florian Mair vor.

Die Erfahrung zeigt, dass sich viele scheuen, "aufs Amt zu gehen" und nach Hilfe zu fragen. Mit einer dezentralen Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren im Holzwinkel und Altenmünster, soll diese Scheu überwunden werden. Dabei gibt es Antworten auf ganz alltägliche Fragen: Wie kommt der Pflegedienst nach Hause? Wozu braucht man eine Vorsorgevollmacht und wie kann das Bad so umgebaut werden, dass ich dort möglichst lange allein zurechtkomme? Seit Mai 2022 gibt es das Angebot als eine von drei Pilotprojekten des Landkreises Augsburg. Bürgermeister Florian Mair zieht eine erste Bilanz.

Soziale Leistungen sind ein großes Thema bei den Beratungen

Mair verweist auf knapp 30 Beratungen, die seither stattfanden. Nicht mitgerechnet sind Anfragen bei den Veranstaltungen wie dem Marktfest oder dem Zusam-Märktle. Etwa zwei Drittel im Holzwinkel und Altenmünster wurden direkt von Seniorinnen und Senioren angefragt. Im Austausch mit den weiteren Anlaufstellen zeichnete sich dort das gegensätzliche Bild: Die Mehrheit der Beratungen bspw. zur Beantragung von Pflegestufen, Umgang mit Demenz oder Gebrechlichkeit, wird hier von Angehörigen in Anspruch genommen. In der Region Holzwinkel und Altenmünster herrscht vor allem Interesse an Themen wie soziale Leistungen, Pflegemöglichkeiten über Dienste oder Beantragung von Pflegestufen. Je nach Thema erfolge eine Weiterleitung der Beratungsanfrage an weitere Fachstellen.

Wichtige Beratungsstellen im Landkreis Augsburg 1 / 6 Zurück Vorwärts Allgemeine Hilfe Der Besondere Soziale Dienst des Landkreises Augsburg hilft Erwachsene bis 60 Jahren und deren Angehörige in besonders schwierigen Lebenslagen. Die Anlaufstelle ist unter der Telefonnummer 0821/3102 -2780 oder per E-Mail an bsd@LRA-a.bayern.de zu erreichen.

Finanzielle Probleme Bei finanziellen Schwierigkeiten hilft die Schuldnerberatung der Diakonie in Augsburg unter der Telefonnummer 0821/450193250 oder per E-Mail an schuldner-insolvenzberatung@diakonie-augsburg.de.

Psychische Probleme Der Sozialpsychiatrische Dienst hilft Menschen mit psychischen Problemen und deren Angehörige. Betroffene können sich an die Außenstellen der Diakonie in Gersthofen unter der Nummer 0821/2990523 wenden. Der Sozialpsychiatrische Dienst in Schwabmünchen ist telefonisch unter 08232/96640 zu erreichen, in Königsbrunn unter der Nummer 08231/915145.

Häusliche Gewalt Bei häuslicher und sexualisierter Gewalt hilft die Beratungsstelle "via - Wege aus der Gewalt" der AWO Augsburg. Betroffene Frauen erhalten unter der Nummer 0821/45033910 Unterstützung, Männer unter 0821/45033920. Die Beratungsstelle ist auch per E-Mail an awo.via@awo-augsburg.de zu erreichen.

Seniorenberatung Für Personen über 60 und pflegende Angehörige steht die "Seniorenberatung - Fachstelle für Pflegende Angehörige" des Landratsamts Augsburg zur Verfügung. Die Experten sind per E-Mail an seniorenberatung@lra-a.bayern.de zu erreichen oder unter der Nummer 0821/3102-2718.

Offene Behindertenarbeit Im nördlichen Landkreis unterstützt der Kreisverband des Roten Kreuzes die Offene Behindertenarbeit. Ansprechpartner stehen unter der Nummer 0821/9001-24 oder -22 zur Verfügung. Im südlichen Landkreis ist der Caritasverband unter 0821/5704813 zuständig.

Während die weiteren Initiativen in Meitingen und Langerringen eigenes Personal einstellte, arbeitet das Entwicklungsforum bei diesem Projekt mit den beiden Kooperationspartner Vitalis Seniorenzentrum St. Thekla sowie der Sozialstation Augsburger Land West zusammen. Weitere Chancen für die Anlaufstelle sieht Mair in der Bekanntmachung über die Region hinaus. Vereinzelt nehmen Interessierte aus Horgau, Dinkelscherben oder Zusmarshausen die Beratungsmöglichkeit in Anspruch.

Eine von drei dezentralen Beratungsstellen im Landkreis Augsburg

Insgesamt drei solcher dezentralen Beratungsstellen für Senioren hat das Landratsamt für die kommenden drei Jahre im Landkreis eingerichtet. Die Pilotprojekte sollen in enger Zusammenarbeit mit der Seniorenberatung und der Fachstelle für pflegende Angehörige sowie Seniorinnen und Senioren Erfahrungen sammeln und die flächendeckende Seniorenarbeit verbessern. Neben dem Raum Holzwinkel und Altenmünster hat auch die Region Meitingen – Biberbach – VG Nordendorf sowie das Projekt AwiL – Altwerden in Langerringen – eine Anlaufstelle eingerichtet.

So funktioniert das Angebot

Und so funktioniert das Angebot: Wer mit den Mitarbeitern der Anlaufstelle in Kontakt treten möchte, kann zu den üblichen Geschäftszeiten direkt in den Rathäusern der Verwaltungsgemeinschaft Welden anrufen unter Telefon 08293/699-0 oder im Rathaus Altenmünster 08295/9690-0. Die Mitarbeitenden nehmen die Kontaktdaten sowie Erreichbarkeit und Anliegen auf und leiten es weiter an die entsprechenden Mitarbeitenden der dezentralen Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren, die sich zeitnah für einen Beratungstermin melden. Die Beratung selbst kann in barrierefreien Räumlichkeiten in jeder Gemeinde oder bei Interesse bei den Ratsuchenden daheim erfolgen. Übrigens: Nicht allein ältere Menschen können sich bei der dezentralen Seniorenberatung melden. Auch wenn der Name das vielleicht vermuten lässt. "Da gibt es keine Altersbeschränkung", stellt Florian Mair klar. (AZ)