Altenmünster

18:15 Uhr

In Altenmünster gibt es jetzt einen Kleinbus für alle

Plus In Altenmünster gibt es nun Carsharing. Ein Leihwagen kann stundenweise oder für mehrere Tage gemietet werden. So funktioniert das Angebot.

Von Helene Weinold

Der Umzug aus dem Elternhaus in die Wohngemeinschaft, ein Vereinsausflug zur Hütte in den Bergen, ein Wochenend-Trip mit der ganzen Familie oder der Einkauf im Möbelhaus: All das ist mit dem Kleinbus möglich, der seit einigen Tagen auf einem festen Parkplatz beim Rathaus in Altenmünster steht und ab sofort bei Bedarf über eine Smartphone-App gemietet werden kann.

