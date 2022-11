Junge Künstlerin aus Altenmünster stellt erstmals auf großer Messe aus

Plus In der Münchener Artmuc Gallery ist Kunst aus der ganzen Welt zu sehen. Erstmals auch eine der Arbeiten der 24-jährigen Charlotte Kraus aus Altenmünster.

Auf diesen Augenblick hat sie sich lange gefreut. Erstmals durfte Charlotte Kraus in der Artmuc Gallery, der größten Kunstmesse Bayerns, eine ihrer Arbeiten präsentieren. Darauf ist sie stolz. Denn für Nachwuchskünstler war es kein leichtes Unterfangen, einen Fuß in diese Kunstmesse zu bekommen, wo nationale und internationale Künstler vertreten sind.