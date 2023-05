Kauft Altenmünster das Schullandheim in Zusamzell?

Plus Die Gemeinde Altenmünster sieht in dem 15.000 Quadratmeter großem Areal erhebliches Potenzial. Vorstellbar wäre ein neues Freizeitgelände mit Naturbad.

Mit dem Erlass einer Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht will sich die Gemeinde Altenmünster die Möglichkeit zum Erwerb des ehemaligen Schullandheimes in Zusamzell offenhalten. Wie es dazu kam und wie Altenmünster das große Areal umgestalten könnte.

Seit 1952 betrieb die Stadt Augsburg das Schullandheim in Zusamzell am nördlichen Ortsausgang des Altenmünsterer Ortsteiles. Vor vier Jahren nun musste das Heim mit seinen elf Dreibettzimmern allerdings wegen Brandschutz- und baulicher Mängel geschlossen werden und ist seither ungenutzt. Auf 3,5 Millionen Euro wurde der Sanierungsbedarf geschätzt. Auch die Suche nach einem freien Träger habe sich schwierig erwiesen, weshalb die Stadt Augsburg sich vor einem Jahr für die Aufgabe und den Verkauf der Immobilie entschied. Nach Bekanntwerden dieser Entscheidung befasste sich deshalb der Grundstücks- Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde intensiv mit den Liegenschaften.