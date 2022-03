Altenmünster

Kindergartenplätze in Altenmünster bleiben Mangelware

Plus Der Anbau an den Kindergarten Rappelkiste ist erst seit wenigen Wochen bezogen. Doch die Plätze reichen nicht aus. Was die Gemeinde nun vorhat.

Von Helene Weinold

Der Erweiterungsbau des Kindergartens Rappelkiste in Altenmünster ist erst seit wenigen Wochen bezogen, doch schon wieder wird der Platz knapp. Wie Bürgermeister Florian Mair dem Gemeinderat berichtete, besuchen derzeit 98 Kinder in vier Gruppen die Tagesstätte, von denen 26 im Herbst eingeschult werden. Allerdings wechseln 39 Kinder von der Krippe in den Kindergarten. "Das heißt, dass derzeit 13 Plätze fehlen", rechnete Mair vor.

