Künstliche Intelligenz nimmt Straßen in Altenmünster unter die Lupe

Der Zustand der Altenmünster Gemeindestraßen wird künftig von künstlicher Intelligenz untersucht. Warum der Bürgermeitster von einer guten Investition spricht.

Mit künstlicher Intelligenz wird künftig der Zustand der gemeindeeigenen Straßen erfasst. Die Technik wurde bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorgestellt. Die circa 4700 Euro jährlichen Lizenzkosten für die Software Vialytics seien gut investiertes Geld, argumentierte Bürgermeister Florian Mair nach dem von Sachbearbeiter Christian Fischer vom Bauamt präsentierten Straßenzustandsbericht.

Die KI zeichnet 30.000 Bilder der Altenmünster Straßen in zwei Tagen auf

Rund 30.000 Bilder zeichnete das System während der zwei Tage dauernden Befahrung der 39 Kilometer umfassenden Strecke auf. Anhand dieser Aufnahmen ermittelte die Software genau, wo Straßenschäden besonders gravierend, beziehungsweise welche Streckenabschnitte in gutem Zustand sind. Farblich markierte Bereiche auf einer digitalen Straßenkarte und ein Schulnotensystem geben dadurch Aufschluss darüber, welche Bereiche dringend saniert werden müssen.

Software soll Straßenschäden in Altenmünster ausfindig machen

"Im Gesamtergebnis können wir durchaus zufrieden sein", stellte der Bürgermeister anhand der Auswertung fest, denn insgesamt bekamen nur drei Prozent des Straßennetzes die schlechteste Note fünf, 27 Prozent dagegen die beste Note eins. "Diese Software hilft uns, Straßenschäden objektiv beurteilen zu können und unterstützt uns über die Planungsansicht sowohl langfristige Erhaltungsmaßnahmen als auch kurzfristige Reparaturen perfekt zu organisieren", bekräftigte Florian Mair die Investition.

Auch in Gersthofen setzt man bereits auf die Unterstützung der künstlichen Intelligenz vialytics. Die gleichnamige Firma ist ein Start-up mit Sitz in Stuttgart. Der Nutzen ist vielfältig. So können aufgenommene Schachtabdeckungen mit dem Kanalkataster der Stadt verknüpft werden. Die Kamera nimmt auch auf, ob Straßenschilder verdeckt oder beschädigt sind oder Bäume und Hecken in den Straßenraum hineinragen und daher zurückgeschnitten werden muss – immer mit den genauen GPS-Daten versehen. (joti)