Altenmünster

vor 16 Min.

So belebt Dekan Pfefferer den Pfarrgemeinderat Altenmünster

Neue Wege für die Kirche: In der Pandemie übertrug Thomas Pfefferer Gottesdienste online und auch bei der Wahl der Pfarrgemeinderäte hat sich jetzt etwas geändert.

Plus Aus weniger wird mehr: Dekan Pfefferer erzählt, wie es bei ihm in Altenmünster gelungen ist, die Pfarrgemeinderäte zu beleben.

Von Bianca Dimarsico

Wahltag in den Pfarreien: Wer gibt noch seine Stimme ab? Wer will überhaupt noch in das Gremium einer Kirche, von der sich immer mehr Menschen abwenden? Thomas Pfefferer, Dekan und Pfarrer aus Violau bei Altenmünster, entschied sich dieses Jahr für eine neue Herangehensweise. Jetzt spricht er von einem Wunder: Die Wahlbeteiligung verdreifachte sich und alle Gremien können vollständig besetzt werden.

