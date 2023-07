Landwirt übersieht mit seinem Traktor Autofahrer in Altenmünster

Ein Traktorfahrer will am Samstag aus einem Waldstück bei Altenmünster auf die Kreisstraße fahren. Dabei nimmt er einem Autofahrer die Vorfahrt.

Ein Traktorfahrer hat am Samstag in Altenmünster einen Autofahrer übersehen. Durch den Zusammenstoß entstand am Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Der 36 Jahre alte Landwirt wollte laut Polizei gegen 17.10 Uhr mit seinem Traktor aus einem privaten Waldstück auf die Kreisstraße einfahren. Dabei übersah er Wagen eines 47-Jährigen, der in Richtung Neumünster unterwegs war. Beim Zusammenstoß entstand am Auto ein Schaden von rund 15.000 Euro. Am Traktor dürfte die Reparatur etwa 3000 Euro kosten. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. (thia)