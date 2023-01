Altenmünster

vor 49 Min.

"Lasst den Schmarrn": Bürgermeister ärgert sich über gestohlene Ortsschilder

Schwarze Schrift auf gelbem Schild – außergewöhnlich ist so ein Ortsschild eigentlich nicht. Dennoch haben es Diebe immer wieder darauf abgesehen. Diesmal in Altenmünster.

Plus In Altenmünster verschwinden Ortstafeln. Wer dahintersteckt, bleibt unklar. Fest steht, dass immer wieder Schilder geklaut werden – besonders kuriose Ortsnamen sind beliebt.

Von Philipp Kinne, Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

Für den Bürgermeister ist es mehr als ein harmloser Schildbürgerstreich: In Altenmünster verschwinden Ortsschilder. Wo sie wohl abgeblieben sind? Vielleicht hängen sie in einem Partykeller, vielleicht in einem Wohnzimmer. Fest steht: Altenmünster und der Ortsteil Hegnenbach sind nicht allein. Immer wieder verschwinden die gelben Schilder mit schwarzer Schrift. "Es mag ja sein, dass sich jemand die Schilder gern ins Wohnzimmer stellt. Dennoch ist dies kein Spaß und ganz einfach eine Straftat", stellt Altenmünsters Bürgermeister Florian Mair klar. Sein Appell zeigt Wirkung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen