Mann aus Altenmünster überweist Geld an die Falsche

Per Paypal überweist ein junger Mann aus Altenmünster Geld an eine falsche Empfängerin. Weil die sich nicht meldet, wird Anzeige erstattet.

130 Euro habe ein junger Mann aus Altenmünster per Paypal überwiesen, berichtet die Polizei. Das Problem: Das Geld kam offenbar bei einer falschen Empfängerin an. Der achtete bei der Eingabe des Empfängers laut Polizei nicht auf die korrekte Schreibweise. Dadurch überwies er das Geld versehentlich an eine namensgleiche, aber ansonsten unbekannte, Empfängerin. Diese freute sich wohl so über den unerwarteten Geldsegen, dass sie bis heute keine Notwendigkeit sah, das zu Unrecht erhaltene Geld zurückzuzahlen. Daher wurde jetzt bei der Polizei Anzeige erstattet. (kinp)