Mit dem Flüsterwald zum Sieg beim Vorlesewettbewerb in Altenmünster

Spannende Geschichten beim Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs in Altenmünster. Elian Gröll aus Schwabmünchen wird auch beim Bezirksentscheid lesen.

Geschichten von allerlei Magischem und Mystischem wie Zeitdetektiven, einer seufzenden Wendeltreppe und einer verborgenen Gruft, aber auch von Meerschweinchen und Pferden lauschten rund zwei Dutzend Zuhörerinnen und Zuhörer beim Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs in der Bücherei Der Bücherwurm in Altenmünster. Mit den Geheimnissen um einen verschollenen Professor aus der Flüsterwald-Reihe von Andreas Suchanek sicherte sich am Ende Elian Gröll vom Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen den Sieg.

Schüler lesen aus einem Buch von Cornelia Funke

Neun Kinder aus den sechsten Klassen von Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien zwischen Schwabmünchen und Zusmarshausen lasen jeweils drei Minuten lang aus ihren selbst ausgewählten Lieblingsbüchern vor. In einem zweiten Durchgang mussten sie einige Seiten aus Cornelia Funkes Buch "Gespensterjäger auf eisiger Spur" lesen, das Büchereileiterin Susanne Abt ihnen als unbekannten Text vorlegte. Sie hatte den Regionalentscheid zusammen mit dem Bücherwurm-Team organisiert. Die Jury aus Büchereimitarbeiterin Sandra Hieber, Bürgermeister Florian Mair, Regionaldekan Thomas Pfefferer und Redakteurin Helene Weinold beurteilten Lesetechnik, Interpretation und die Auswahl des eigenen Textes nach einem ausgefeilten Punktesystem. Alle vier zeigten sich beeindruckt von der Leistung der etwa Elfjährigen, die an ihren Schulen die Vorentscheide gewonnen hatten.

Das ist der Vorlesewettbewerb 1 / 4 Zurück Vorwärts Rund 600.000 Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen beteiligen sich jedes Jahr am bundesweiten Vorlesewettbewerb.

Der Wettbewerb wird seit 1959 von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet.

Er steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und beginnt im Oktober an den Schulen.

Nach mehreren regionalen und länderweiten Etappen endet er mit dem Bundesfinale im Juni. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.vorlesewettbewerb.de.

Für den Regionalsieger Elian Gröll geht es im März beim Bezirksentscheid in Mering weiter. Den zweiten und dritten Platz belegten Anja Miesl von der Mittelschule Großaitingen und Anouk Bestler von der Staatlichen Realschule Zusmarshausen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden mit einem Buch und einer Urkunde für ihre Leistung belohnt. Dass ein echter Bücherwurm niemals zu viel Lesefutter haben kann, bewies die Zweitplatzierte Anja Miesl: Sie deckte sich in der Pause beim Büchertrödel der Bibliothek gleich mit neuem Lesestoff zum Sonderpreis ein.