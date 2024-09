Musikanten pilgern nach Violau

Diesen Sonntag, 22. September, machen sich die Musikanten aus dem Landkreis Augsburg wieder zur Wallfahrt nach Violau auf. Ein besonderes Erlebnis ist dabei der rund 7,5 Kilometer lange Fußmarsch im Morgengrauen durch den Holzwinkel. Abmarsch ist bei jedem Wetter in Tracht mit Instrument und Marschbuch um 6.30 Uhr an der Pfarrkirche in Welden. Auch Nichtmusiker sind bei dieser Wallfahrt willkommen.

Angela Ehinger, die Vorsitzende des Bezirks 15 Augsburg im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM), hat es schon angekündigt: „Unterwegs wird musiziert und an Feldkreuzen kurz innegehalten“. Vor dem Bräustüble in Altenmünster können sich die Fußwallfahrer bei einer Brotzeit stärken, die der ASM spendiert. Wer nicht den ganzen Weg mitgehen möchte, kann sich dem Zug um 9 Uhr beim Bräustüble in Altenmünster oder um 9.30 Uhr beim Bruder-Klaus-Heim in Violau anschließen.

Um 9.50 Uhr ziehen die Musikanten und die Fahnenträger der Musikvereine mit dem Ruetz-Marsch vom Platz vor dem Pfarrbüro in Violau zur Wallfahrtskirche St. Michael hinauf, wo Dekan Thomas Pfefferer die Messe zelebriert und zum Abschluss alle Instrumente segnet. Der Musikverein Ellgau, der im vergangenen Jahr sein 100. Gründungsjubiläum gefeiert hat, gestaltet den Gottesdienst musikalisch. Anschließend formieren sich alle Musikanten vor der Kirche zum Gemeinschaftschor und geben ein Standkonzert. Beim abschließenden Weißwurst-Frühschoppen klingt die Wallfahrt gesellig aus. (hwe)