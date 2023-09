Nach dem Einkauf war das Auto beschädigt

Wahrscheinlich hat ein Einkaufswagen das Auto eines Mannes in Altenmünster beschädigt. Wer war der Täter oder die Täterin?

Anzeige wegen Unfallflucht erstattete ein Mann aus Altenmünster. Dieser hatte seinen Wagen am Freitag, 15. September, gegen 15.15 Uhr, auf dem Parkplatz des Edeka Altenmünster abgestellt. Nachdem der Mann seinen Einkauf im beendet hatte und zu seinem Fahrzeug zurückgekommen war, stellte er fest, dass die linke hintere Türe seines Autos eine Delle und einen Kratzer aufwies. Der Geschädigte geht von einem Schaden von rund 500 Euro auf. Vom Schadensbild her dürfte die Beschädigung mit einem Einkaufswagen verursacht worden sein. Hinweise zur Klärung der Unfallflucht nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0 entgegen.

