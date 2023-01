Nach dem Umzug stehen schon wieder neue Bücher im Regal beim Bücherwurm

Die Bücherei in Altenmünster hat etwa 13.000 Medien im Bestand. Einige Bücher sind besonders beliebt. Andere wurden noch nie ausgeliehen.

Die Leihbücherei St. Vitus ist gerade erst ins Pfarrheim St. Vitus in Altenmünster umgezogen. Bis dahin hatten die rund 13.000 Medien im Obergeschoss des Pfarrheims Haus Nazareth in Violau gestanden. Der Umzug ist inzwischen gut überstanden. Der Bücherwurm hat seinen vergleichsweise großen Bestand in den neuen Räumen gut sortiert.

Hier ist nun sogar Platz für einen ganzjährigen Bücherflohmarkt. 37 Mitarbeiter kümmern sich um die gut 600 Nutzer. Neben Büchern sind in Violau vor allem Tonies begehrt. Sehr gut läuft es auch mit den DVDs für alle Altersklassen und mit den CDs für Kinder. Hörbücher für Erwachsene sind weniger gefragt. Noch nie ausgeliehen wurde das Buch "Weihnachten im alten Dresden".

Am häufigsten ausgeliehen wurde 2022 das Kinderbuch "Die drei Fragezeichen Kids – Ungeheuer in Sicht" von Ulf Blanck und Boris Pfeiffer für Lesehelden in der 2. Klasse. "Die Frauen von Kilcarrion" von Jojo Moyes haben sich besonders viele Erwachsene mit nach Hause genommen. So schnell geht der Lesestoff aber nicht aus. Nach der Buchmesse im November haben alle Abteilungen schon wieder neue Bücher erhalten. Der Bücherwurm wurde mit dem Gütesiegel "Partner der Schulen 2022-24" ausgezeichnet und mit dem Bücherei-Siegel in Gold 2020/21 der Sankt-Michaels-Büchereien.

Lesetipp: Ein Buch für alle Altersgruppen

Was also empfiehlt eine ausgezeichnete Bücherei wie der Bücherwurm zum Schmökern an nasskalten Wintertagen? "Dry" von Neal Shusterman, ein Jugendbuch, das auch für Erwachsene geeignet sei, würde Susanne Abt vom Büchereiteam den Lesern ans Herz legen. Denn die Geschichte könne tatsächlich so geschehen, wie in dem Buch beschrieben.

Die Altenmünsterer Bücherei hat montags von 9 bis 10 Uhr, mittwochs von 15 bis 17 Uhr, donnerstags von 18 bis 19 Uhr und sonntags von 10.30 bis 12 Uhr geöffnet. (AZ)

