„Nachwuchsgärtner“ für Altenmünster gesucht

Auf der Generalversammlung des Gartenbauvereins Altenmünster konnte Vorsitzender Siegfried Kränzle drei langjährige Mitglieder für ihre 40-jährige Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Gold auszeichnen, vergeben vom Bayerischen Landesverband für Gartenbau und Landespflege. In seinem Bericht informierte der Vorstand die anwesenden Mitglieder über die vielseitigen Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr. Erwähnenswert war neben dem Baumschnittkurs, dem Palmbuschenbinden und der Sternwanderung die neu angelegte Streuobstwiese am Stuhlenberg. Mit großem Arbeitseinsatz halfen die Mitglieder beim Pflanzen der vielen Obstbäume, sodass daraus bald ein kleiner Naschgarten entstehen kann.

Beim Apfelsaftpressen mit anschließendem Grillfeuer am Mühlenhof waren die Kinder mit Eifer dabei. Um die Kinder mehr für die Natur zu begeistern und für diese zu sensibilisieren, will der Verein nun eine Kindergruppe aufbauen. Das erste Treffen für die „Nachwuchsgärtner“ im Alter von vier bis acht Jahren fand schon im alten Feuerwehrhaus am Rathausplatz statt. Verantwortlich für diese neue Gruppe zeichnen Katja Richter und Juliane Horn. In seinem Grußwort lobte Gemeinderat Johann Stuhlenmiller, als Vertreter des Bürgermeisters, den Aufbau der Kindergruppe und sprach den Verantwortlichen des Vereins den Dank der Gemeinde für die wertvolle Arbeit im Gemeinwesen aus.

