Neue Gebiete zum Bauen: Altenmünster kann weiter wachsen

Auf diesem, an den Friedhof angrenzenden Feld, soll das neue Baugebiet in Zusamzell entstehen. Nach der Erschließung könnten hier 22 Häuser errichtet werden.

Plus Trotz der angespannten Lage im Bausektor hält die Gemeinde Altenmünster weiter an ihren Planungen mit der Ausweisung von Bauland in Zusamzell und Neumünster fest.

Von Josef Thiergärtner

Aktuell gebaut wird bereits im neuen Baugebiet im Ortsteil der Gemeinde Altenmünster Hennhofen mit 25 Parzellen, wo die ersten Häuser schon errichtet sind. In Neumünster ist die Erschließung des Baugebietes Kennedygasse mit 10 Plätzen bereits abgeschlossen, im Kernort selbst sind im Bereich Mönchsfeld nur noch wenige Grundstücke unbebaut. Nun wird es auch im Ortsteil Zusamzell bald soweit sein.

