Neue Halteverbote: Wie die Straßen in Altenmünster sicherer werden sollen

Plus Die Ergebnisse der Verkehrsschau im Gemeinderat machen deutlich: Es gibt keine Unfallschwerpunkte, aber viele Wildunfälle. Was die Gemeinde im Hinblick auf Verkehr plant.

Im Gemeindegebiet Altenmünster passieren verhältnismäßig wenige schwere Verkehrsunfälle. Nennenswerte Unfallschwerpunkte gibt es derzeit nicht. Das geht aus einer Auswertung der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg und aus einer Verkehrsschau von Ende April hervor, deren Ergebnisse Bürgermeister Florian Mair dem Gemeinderat vorstellte.

Demnach ereigneten sich in den vergangenen drei Jahren zwischen März 2021 und Februar 2024 insgesamt 234 Verkehrsunfälle, bei denen 17 Menschen verletzt wurden. Auffällig ist die hohe Zahl an Wildunfällen, die weit mehr als die Hälfte aller Unfälle ausmachten: 139-mal stießen Fahrzeuge mit Tieren zusammen, erwartungsgemäß überwiegend auf Straßen, die durch Waldgebiete führen.