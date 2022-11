Betrunkener Fahrradfahrer stürzt in Neumünster und verletzt sich

Ein 38-Jähriger stürzt am Sonntagabend von seinem Fahrrad. Später stellt sich heraus: Der Mann hatte fast drei Promille Alkohol im Blut.

Ein betrunkener Radfahrer ist in Neumünster gestürzt und hat sich dabei verletzt. Laut Polizei zog sich der 38-Jährige eine Platzwunde am Kopf und Prellungen zu. Die hinzugerufenen Beamten stellten fest, dass der Mann deutlich nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Deshalb kassierte er eine Anzeige. Der Mann gab an, dass er am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in der Johann-Wisrich-Straße einem Entgegenkommenden ausweichen wollte. Laut Polizei war der Radfahrer auf der falschen Straßenseite unterwegs. (kinp)