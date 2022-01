Große Suchaktion in Neumünster: Labrador Balu ist endlich wieder da

Plus In der Silvesternacht war Balu aus Neumünster plötzlich verschwunden. Verzweifelt suchen seine Besitzer nach dem Hund. Über Facebook finden sich etliche Helfer.

Seit einem Jahr gehört der Labradorrüde Balu zur Familie. Doch in der Silvesternacht war er plötzlich verschwunden. Es war Mitternacht, das neue Jahr hatte gerade begonnen. Eigentlich ein Grund zum Freiern. Nicht für die Familie aus Neumünster. Sie hatte Silvester in Altenmünster bei der Schwester verbracht und soeben mit einem Gläschen Sekt angestoßen. Einige Böller und Raketen waren zu hören. Plötzlich war Balu weg, und die darauffolgenden drei Tage wurden zum Albtraum.