Pilzberatung auf dem Markt: Essbar oder giftig ist die Frage

Fachmänner, die sonst auf dem Augsburger Stadtmarkt ansprechbar sind, waren in Altenmünster zu Gast. Der Andrang war groß. Es ging um lebenswichtige Fragen.

Das junge Paar war sichtlich erfolgreich bei der Suche nach essbaren Pilzen. Allerdings blieben nicht alle im Korb. Einige davon waren von gefährlicher Sorte. „Dieser Pilz würde ausreichen, um im Krankenhaus zu landen“, sagte Günther Groß, Vorsitzender des Pilzvereins Augsburg Königsbrunn. Er muss es schließlich wissen. Seit 40 Jahren ist der Senior Pilzberater auf dem Stadtmarkt Augsburg und gibt wertvolle Tipps an Schwammerl-Sucher weiter. Jetzt war er auch auf dem Zusam-Märktle in Altenmünster vor Ort.

Zusam-Märktle Manche Pilze sehen wirklich harmlos aus – und sind dann tödlich. Hier helfen Günther Groß (rechts im Bild) und Raimund Jakob vom Pilzverein Augsburg weiter. Foto: Michaela Krämer

Rund 300 verschiedene Pilze kann der eifrige Sammler in der Region finden. Gesammelt werden sollen jedoch nur solche Schwammerl, die man auch als Speisepilz kennt. Manche jedoch ähneln so sehr giftigen Pilzen, da lässt man lieber die Finger davon, rät der Experte. Der Birkentäubling ist etwa leicht mit dem grünen Knollenblätterpilz zu verwechseln oder der Perlpilz mit dem giftigen Pantherpilz. Ratsam ist es auch nicht, mit einem Pilzfachbuch oder einer App in den Wald zu gehen, rät der Experte.

Manchmal ist nicht der Giftpilz am verdorbenen Magen schuld

Denn eine hundertprozentige Garantie für eine gesunde Pilzmahlzeit sei das nicht, sagt Günther Groß. Ob man giftige Pilze verzehrt hat, merkt man an Unwohlsein, Kreislaufproblemen und Brechreiz. Doch manchmal spielen auch die Psyche und freilich Küchenhygiene eine wichtige Rolle. „Oft landen Menschen, die gar keinen giftigen Pilz verzehrt haben, im Krankenhaus, weil sie sich eingebildet haben, einen giftigen Gesellen erwischt zu haben“, erzählt Raimund Jakob vom Pilzverein Augsburg. Die Symptome seien dann dieselben. Die Erklärung: „Die häufigsten Vergiftungen passieren gar nicht durch Giftpilzen, sondern durch verdorbene Speisepilze.“

Zusam-Märktle Luzia Dietrich kann ihre Schwammerl beruhigt in die Pfanne geben. Sie waren alle essbar. Foto: Michaela Krämer

Luzia Dietrich ist begeisterte Sucherin und hat ihre Ausbeute zur Begutachtung dabei. „Mich hat das Virus voll erwischt“, sagt sie und lacht- und meint damit keine schlecht gewordenen Pilze, sondern die Lust am Suchen im Wald. Sie ist gekommen, um Ratschläge einzuholen. Für sie sind Steinpilze und Rotkappen immer noch der Renner. Sie sind auch häufig zu finden. Aber auch einen großen 1100 Gramm schweren Bovist hat sie erst kürzlich nach Hause gebracht, den sie dann wie ein Schnitzel zubereitet hat, erzählt sie.

Pilze gibt es nicht nur im Wald

Wer leckere und sichere Pilze essen will, muss gar nicht immer in den Wald gehen. Es geht auch mit ein wenig Fingerspitzengefühl. Daniel Braun vom Pilzverein Augsburg züchtet und klont seit fünf Jahren seine Pilze. Für das Klonen werden die vitalsten Fruchtkörper ausgewählt. Braun verwendet zum Klonen Roggenkörner. Ein kleines Stück aus dem Pilz wird entnommen und auf den Nährboden gelegt. Schon nach kurzer Zeit wird sich Myzel zeigen, so der Züchter und zeigt das Glas, in dem bereits ein Pilz erkennbar ist.

Zusam-Märktle Daniel Braun klont die Pilze. Im runden Glas entsteht ein Fruchtkörper. Im größeren dahinter sind bereits Kräutersaiblinge erkennbar. Foto: Michaela Krämer

Zurück zu Günther Groß, der sich schon seit 60 Jahren für Pilze interessiert. Ob er selbst nach so langer Zeit immer noch gerne Schwammerl isst? „Aber ja“, sagt er und lacht. Und schon geht es wieder mit der Beratung weiter, denn der Andrang ist an diesem Tag auf dem Zusam-Märktle besonders groß.