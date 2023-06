Polizei findet Täter von Schmierereien an Schule in Altenmünster

Mitte April wurden an der Grundschule in Altenmünster und der näheren Umgebung zahlreiche Schmierereien angebracht. Die Täter sind gefunden - aber strafunmündig.

Mit orangefarbener Sprühfarbe haben Unbekannte Mitte April die Wände an der Grundschule in Altenmünster beschmiert. Zudem wurden im Rahmen der Ermittlungen weitere Schmierereien im Bereich der Zusambrücke in der Verlängerung der Mühlgasse festgestellt. Die Kosten für die Beseitigung der Schmierereien wurden laut Polizei auf rund 2000 Euro geschätzt. Nun hat die Polizei die Täter gefunden.

Als Verursacher der Schmierereien an der Schule und der näheren Umgebung konnten durch den Sachbearbeiter der Polizei Zusmarshausen jetzt zwei strafunmündige Kinder ermittelt werden. Die verwendete Markierungsfarbe stammte vermutlich von einer Baustelle in der Nähe. Die Strafunmündigkeit schließt laut Polizei allerdings eine Haftung für den verursachten Schaden nicht aus. (thia)