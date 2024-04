Altenmünster

10:25 Uhr

Polizei nimmt Kupferdiebe in Altenmünster vorläufig fest

Weil sie Kupfer gestohlen haben sollen, nahm die Polizei am Sonntagabend zwei Männer in Altenmünster vorläufig fest.

Zwei Männer sind nach einem mutßmalichen Diebstahl in Altenmünster vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei berichtet, beorbachtete ein aufmerksamer Zeuge am Sonntagabend, wie die beiden Männer gegen 19.30 Uhr aus der Sammelstelle einer Sanitärfirma im Gaisweiler Kupfer entwendeten und in ihren Transporter luden. Die beiden 48 und 45 Jahre alten Osteuropäer wurden durch eine Streifenbesatzung der Polizei Zusmarshausen noch vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen. Nach Beendigung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden sie in Absprache mit der Augsburger Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Der Wert des Kupfers wird von der Polizei auf rund 800 Euro geschätzt. (kinp)

