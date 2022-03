Altenmünster

vor 16 Min.

Reifenstecher schlägt beim Sportplatz in Altenmünster zu

Auf einen Audi A3 hatte es ein Reifenstecher in Altenmünster abgesehen.

Ein Audi-Fahrer parkt in Altenmünster am Sportplatz. Als er abends losfahren will, bemerkt er einen Schnitt im rechten Hinterreifen.

Auf einen Audi A3 hatte es ein Reifenstecher in Altenmünster abgesehen. Der Wagen stand am Dienstag auf einem Parkplatz in Altenmünster. Der 32-jährige Fahrer hatte laut Polizei das Auto gegen 18.35 Uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz abgestellt. Als er kurz nach 21 Uhr zu seinem Audi zurückkehrte, bemerkte er, dass der hintere rechte Reifen platt war. Beim genaueren Hinschauen stellte er dann einen kleinen Schnitt im Reifen fest. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. (thia)

