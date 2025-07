Rufbus-Angebot bleibt bestehen

Im Holzwinkel und in den Gemeinden Altenmünster, Horgau und Zusmarshausen fahren seit Juli 2023 zwei Kleinbusse flexibel nach Fahrgastwunsch. Das Angebot wird über 2025 bestehen bleiben. Ursprünglich nur bis Ende des Jahres als Pilotprojekt vorgesehen, geht der AktiVVo Holzwinkel, Roth- und Zusamtal nun in die Verlängerung: Bis zum Fahrplanwechsel 2026 bleibt das Angebot bestehen. Anschließend wird es nahtlos in ein neues, erweitertes Bediengebiet überführt. Das künftige Bediengebiet reicht dann von Dinkelscherben über Zusmarshausen und Altenmünster bis nach Wertingen. Damit wächst nicht nur die geografische Reichweite, sondern auch die Bedeutung des Angebots für die regionale Vernetzung der Mobilität. (AZ)

