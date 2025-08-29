Icon Menü
Altenmünster: Schockanruf: Hoher Schaden durch Trickbetrüger

Altenmünster

Schockanruf: Hoher Schaden durch Trickbetrüger

Betrüger täuschen am Telefon einen schweren Verkehrsunfall vor. Eine Frau aus Altmünster übergibt ihnen viel Geld, berichtet die Polizei.
    Eine Frau aus Altmünster wurde zum Opfer eines Telefonbetrugs.
    Eine Frau aus Altmünster wurde zum Opfer eines Telefonbetrugs. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (Symbolbild)

    Einen hohen finanziellen Schaden verursachten Trickbetrüger am Donnerstagnachmittag. Diese täuschten einer Frau aus Altenmünster am Telefon vor, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Sie müsse nun eine hohe Kaution hinterlegen, damit die Tochter nicht in Haft gehen müsse. Die Frau übergab den Tätern einen mittleren fünfstelligen Betrag, berichtet die Polizei. (kinp)

