Schockanruf: Hoher Schaden durch Trickbetrüger

Einen hohen finanziellen Schaden verursachten Trickbetrüger am Donnerstagnachmittag. Diese täuschten einer Frau aus Altenmünster am Telefon vor, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Sie müsse nun eine hohe Kaution hinterlegen, damit die Tochter nicht in Haft gehen müsse. Die Frau übergab den Tätern einen mittleren fünfstelligen Betrag, berichtet die Polizei. (kinp)
Altenmünster
