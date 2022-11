Schwarzes Leichtkraftrad wird in Altenmünster gestohlen

Eine schwarze Enduro des Herstellers Malagutti wird in Altenmünster gestohlen. Das Leichtkraftrad stand auf einem Privatgrundstück.

Ein Leichtkraftrad ist in Altenmünster gestohlen worden. Das Moped stand am Donnerstag im Zeitraum zwischen 14 und 15.15 Uhr auf einem privaten Grundstück in Am Steinriesel 9.

Es handelt sich laut Polizei um eine auffällig schwarze Enduro des Herstellers Malagutti. Das Leichtkraftrad hat einen Zeitwert von rund 3000 Euro. (thia)