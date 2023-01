So steht es um schnelles Internet in Altenmünster

Der Glasfaserausbau für schnelle Internetverbindungen in Altenmünster schreitet voran. In Baiershofen sind die Arbeiten bald abgeschlossen. Wie es dann weitergeht.

Der Glasfaserausbau für schnelle Internetverbindungen durch das Unternehmen miecom schreitet nach Auskunft von Bürgermeister Florian Mair planmäßig voran. Die Arbeiten in Baiershofen würden demnächst abgeschlossen, sodass die ersten Anschlüsse Mitte des Jahres in Betrieb genommen werden könnten. "Wir sind mit den beiden Firmen, die am Ausbau beteiligt sind, zufrieden", sagte Mair vor dem Gemeinderat: "Beide hinterlassen Gärten und Höfe sehr ordentlich. Wo Asphalt aufgebrochen werden muss, werden die Stellen sauber wieder geschlossen. Bisher hatten wir keine Beschwerden."

Im Februar finden in Neumünster, Violau und Eppishofen, den nächsten Ortsteilen, die mit Glasfaserkabeln versorgt werden, Informationsabende statt: am Montag, 13. Februar, im Vereinszentrum Neumünster und am Mittwoch, 15. Februar, im Feuerwehrhaus Eppishofen, jeweils um 19.30 Uhr.

Außerdem wurde bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats beschlossen, dass das Bürgerhaus in Baiershofen künftig mit Fernwärme beheizt wird. Der Gemeinderat hat einstimmig einem Vertrag mit der Holzenergie Fritz GmbH & Co. KG zugestimmt, die derzeit den Bau eines Fernwärmenetzes in dem Ortsteil plant. Die bestehende Hackschnitzelheizung ist nach Auskunft von Gemeinderat Johann Stuhlenmiller fast zwanzig Jahre alt und müsste voraussichtlich ohnehin in absehbarer Zeit ersetzt werden. Leitungen und Anschluss für die Fernwärmeversorgung kosten die Gemeinde knapp 15.000 Euro.