Altenmünster

11:30 Uhr

Staatssekretärin Anna Stolz taucht in den Schulalltag ein

Staatssekretärin Anna Stolz (Mitte) besucht mit dem FW-Landtagsabgeordneten Johann Häusler die Grundschule in Altenmünster.

Plus Staatssekretärin Anna Stolz besucht die Grundschule in Altenmünster. Die Schule verfolgt innovative Lösungsansätze für zukünftige Probleme im Schulalltag.

Von Josef Thiergärtner Artikel anhören Shape

Wie sieht das Schulsystem im nächsten Jahrzehnt aus, wie kann eine Unterrichtsplanung im Krankheitsfall ohne Ausfall von Unterrichtsstunden stattfinden, wenn keine mobile Reserve verfügbar ist? Fragen, mit denen sich die Verantwortlichen aller Schulen fast täglich auseinanderzusetzen haben. In Altenmünster hat die Grundschule in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde schon in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass mit viel Eigeninitiative Lösungsmöglichkeiten gefunden werden können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .