Stadel in Flammen: Polizei ermittelt Ursache zum Brand in Altenmünster

Ein Stadel in Altenmünster stand am Freitag in Flammen. Der Sachschaden ist immens.

Ein Stadel in Altenmünster stand am Freitag lichterloh in Flammen. Der Schaden ist riesig. Nun hat die Polizei die Ursache für den Brand gefunden.

Von Philipp Kinne

Völlig abgebrannt ist am Freitag ein Stadel in Altenmünster. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und konnte verhindern, dass das Feuer auf das angrenzende Wohngebäude übergreift. Die Scheune und ein Fahrzeug brannten laut Polizei aus. Der Schaden: rund 150.000 Euro, schätzen die Beamten. Zunächst war unklar, weshalb das Feuer ausbrach. Doch nach Ermittlungen der Kriminalpolizei steht die Ursache nun fest. 6 Bilder Stadel in Flammen: Das sind die Bilder vom Großeinsatz in Altenmünster Foto: Josef Thiergärtner Feuer in Altenmünster: Rasenmäher gilt als Brandursache Siegfried Hartmann, Sprecher der Polizei Schwaben Nord teilt auf Nachfrage mit, dass "unsachgemäßer Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten bei der Inbetriebnahme eines Rasenmähers" zum Brand führte. Dabei verletzte sich der 81-jährige Eigentümer des Stadels auch selbst. Laut Polizei erlitt er Brandverletzungen ersten Grades am Bein, die im Krankenhaus Wertingen behandelt wurden. Ausgebrochen war das Feuer am Freitag gegen 15.45 Uhr. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Altenmünster, Zusmarshausen, Eppishofen und Hennhofen. (kinp) Lesen Sie dazu auch Altenmünster Plus Stadel in Flammen: Das sind die Bilder vom Großeinsatz in Altenmünster

