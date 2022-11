Altenmünster

18:00 Uhr

Tagelang ohne Heizung: Familie sucht verzweifelt neue Wohnung

Mathilde Millereux sucht verzweifelt nach einer neuen Wohnung für ihre Familie. Weil ihre Heizung immer wieder ausfiel, war es in ihrem aktuellen Zuhause bitterkalt.

Plus Es ist kalt und in beinahe allen Zimmer finden sich große Schimmelflecken. Eine fünfköpfige Familie aus Altenmünster sucht verzweifelt nach einer neuen Bleibe. Bislang ohne Erfolg.

Von Philipp Kinne

Es ist ein Hilferuf, der unsere Redaktion aus Altenmünster erreichte: "Wir haben neun Grad in unserer Wohnung, kein warmes Wasser", schreibt Mathilde Millereux. "Wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen." Die Liste der Probleme ist lang: Da ist die kaputte Heizung im Keller, der Schimmel an den Decken, der Streit mit ihrer Vermieterin. Die Mutter dreier Kinder ist verzweifelt. Seit Monaten sucht sie eine neue Wohnung. Doch das Geld ist knapp, ebenso wie günstige Wohnungen. Das Schicksal der Familie aus Altenmünster ist kein Einzelfall.

