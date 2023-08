Transporter-Fahrer ist in Schlangenlinien unterwegs

Der Fahrer eines Transporters ist durch seine Fahrweise mehreren Zeugen aufgefallen. Bei der Polizeikontrolle gab es eine Überraschung.

Betrunken und ohne Führerschein war laut Polizei ein Verkehrsteilnehmer in Richtung Altenmünster unterwegs. Am Donnerstag haben Zeugen der Polizei Zusmarshausen gegen 23.25 Uhr mitgeteilt, dass ihnen Fahrer eines Transporters aufgefallen sei. Der Mann habe sein Fahrzeug an der Tankstelle in Zusmarshausen mehrfach abgewürgt. Anschließend sei er in Schlangenlinien Richtung Altenmünster gefahren. Bei der Kontrolle durch die Polizei wurde bei dem 41-jährigen Mann ein Alkoholwert von 2,04 Promille festgestellt. Sein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da er zugab, dass er gar keinen besitzen würde. Den Mann erwarten mehrere Anzeigen. (kar)