Altenmünster

06:00 Uhr

Trotz Hilferuf findet die Familie aus Altenmünster keine neue Wohnung

Plus Immer wieder fiel die Heizung aus, in fast allen Räumen gibt es Schimmel - eine fünfköpfige Familie braucht dringend eine neue Bleibe. Doch die Suche ist nicht einfach.

Von Philipp Kinne

Dort, wo sie jetzt wohnen, will die Familie nicht bleiben. In fast allen Räumen findet sich Schimmel. Immer wieder fiel die Heizung aus, erzählt Mathilde Millereux. Die Mutter von drei Kindern wendete sich in einem Hilferuf an unsere Redaktion. Nach unserer Berichterstattung zeigten einige Leserinnen und Leser Mitgefühl. Doch eine passende Bleibe hat sich für die fünfköpfige Familie noch nicht gefunden.

