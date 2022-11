Altenmünster

10:18 Uhr

Unbekannte stechen Reifen an geparktem Auto auf

Artikel anhören Shape

Böses Erwachen für einen Autofahrer in Altenmünster: In der Nacht auf Freitag wurde sein Auto beschädigt. Es war am Kirchenweg geparkt.

Schock für einen Autofahrer in Altenmünster: Er hatte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 11. November, seinen Wagen im Kirchenweg in Altenmünster geparkt. Am nächsten Morgen fand er den Wagen mit vier aufgeschlitzten Reifen vor. Außerdem waren beide Kennzeichen abmontiert worden, teilt die Polizei mit. Der Schaden liegt bei etwa 400 Euro. (jah) Lesen Sie dazu auch Gersthofen Trickdieb legt 82-Jährigen in Gersthofen rein

Gersthofen Unbekannter klaut teure Uhr aus Gersthofer Geschäft

Horgau-Auerbach 27-Jähriger unter Drogeneinfluss auf E-Bike in Auerbach unterwegs

Themen folgen