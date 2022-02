Unbekannte wollen bei Altenmünster in Wochenendhäuser einbrechen

Einbrecher haben versucht, in zwei Wochenendhäuser bei Altenmünster einzudringen. Dabei richteten sie einigen Schaden an. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte haben versucht, in zwei Wochenendhäuser zwischen Altenmünster und Baiershofen am Waldgebiet "Kaltenberg" einzubrechen. Zwar scheiterten sie bei ihrem Versuch, hinterließen aber einigen Sachschaden.

Passiert ist die Tat laut Polizei im Zeitraum zwischen Freitag, 18. Februar, und Donnerstag, 24. Februar. Bei ihrem Einbruchsversuch verursachten die Unbekannten an Fenstern, Türen und Rollläden einen Gesamtsachschaden in Höhe von 600 Euro. Zudem entwendeten sie Vorhängeschlösser und Wühlmausfallen. Ebenso beschädigten sie einen Zaun. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)