Unbekannte wollten in Altenmünster Metzgerei einbrechen

Ein oder mehrere Unbekannte versuchten, in eine Altenmünster Metzgerei einzubrechen. Doch sie scheiterten.

Auf eine Metzgerei an der Altenmünster Hauptstraße hatten es ein oder mehrere Täter abgesehen. Die Unbekannten versuchten im Zeitraum zwischen vergangenem Dienstag 12 Uhr und Donnerstag 13 Uhr, in den Laden einzubrechen, heißt es von der Zusmarshauser Polizei.

Einbrecher scheiterten schon an der Tür

Der oder die Täter scheiterten bei ihrem Unterfangen aber schon am Hineinkommen. Sie schafften es nicht, in das Gebäude einzubrechen. Somit verbleibt vom Einbruchsversuch ein Sachschaden an der Metzgerei-Tür in Höhe von etwa 500 Euro. (mom)