Unbekannter fährt in Altenmünster Mercedes an

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Altenmünster. Demnach wurde dort in der Zeit zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 19 Uhr, in der Straße im Mühlacker ein Mercedes CLA angefahren. Der Wagen wurde laut Polizei am linken, hinteren Kotflügel beschädigt. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf mindestens 3000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall offenbar einfach davon. (kinp)

