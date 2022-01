Unfallflucht in Altenmünster: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter fährt auf einem Tankstellengelände in Altenmünster einen Pfosten an. Dann verlässt er den Unfallort.

Am Donnerstagnachmittag hat eine Fahrerin oder ein Fahrer beim Rangieren nicht aufgepasst. Auf einem Tankstellengelände in der Zusamleite in Altenmünster ist er oder sie laut Polizei gegen einen Pfosten gefahren.

Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht in Altenmünster

Statt die Beamten zu informieren, hat die Person sich von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei Zusmarshausen bittet Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden. Die Telefonnummer dafür ist 08291 18900. (mjk)